UFFICIALE: Huddersfield Town, preso Pritchard

Attraverso i propri canali ufficiali, l’Huddersfield Town ha comunicato l’ingaggio di Alex Pritchard. Il centrocampista 24enne arriva dal Norwich City e firma fino al 2021.

✅ Bet we had you guessing! We’re delighted to announce that @pritch_93 joins #htafc from @NorwichCityFC for an undisclosed fee, signing a three and a half year deal 📝 https://t.co/bRkfG5Jwkx (AT) pic.twitter.com/SQ30ClNv4U

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 12 gennaio 2018