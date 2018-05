UFFICIALE: Huesca, lascia il tecnico della promozione Rubi

SPAL, duello Atalanta-Fiorentina per Lazzari

Inter, 20 milioni per il riscatto di Rafihna: presto l'incontro con il Barça

Fiorentina, riscatto Pezzella: il Betis non fa sconti

Empoli, Caputo: "Questa è casa mia. Ora voglio segnare anche in A"

Roma, metà campo in bilico. Tutte le offerte per Chiesa

Chievo, Giaccherini: "Voglio rimanere, spero in un accordo"

Roma, da Nainggolan a El Shaarawy: tanti in bilico in casa giallorossa

TOP NEWS Ore 20 - Lichtsteiner, c'è l'Arsenal. Inter, per Rafinha 20mln

Lazio, per Milinkovic-Savic sarà asta. Ma solo all'estero

Italia U21, Capone: "Niente mercato, spero di esser pronto per l'Atalanta"

Italia U21, Scamacca: "Futuro? Non lo so, ora penso alla Francia"

Di Gennaro: "Bivio Milan. Real con una marcia in più"

Juventus, senti Forsberg: "Normale l'interesse delle big per me"

Fabian Ruiz e André Gomes: il Napoli guarda in Spagna per la mediana

🗣 Rubi acaba de anunciar en rueda de prensa que no continuará la próxima temporada ¡Gracias por traernos hasta aquí! ¡Historia azulgrana! 👏🏻 #CorazónDePrimera pic.twitter.com/VeRaXUal3f

L'Huesca neopromosso in Liga saluta il tecnico che l'ha condotto al massimo livello del torneo spagnolo. Joan Francesc Ferrer Sicilia, meglio noto come Rubi, ha lasciato ufficialmente il club dopo una sola stagione.

