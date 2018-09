UFFICIALE: L'ex cesenate Malonga riparte dalla seconda serie greca

© foto di Federico De Luca

Nuova avventura per l'attaccante Dominique Malonga, 29enne francese di origine congolesi che abbiamo conosciuto anche in Italia. Dopo l'avventura in Svizzera, con il Servette, ed il successivo svincolo dalla società elvetica, l'ex Torino e Cesena - tra le altre - è approdato in Grecia avendo firmato con il Kissamikos, società attualmente in seconda divisione ellenica.