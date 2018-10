UFFICIALE: L'ex City Ireland si trasferisce al Bolton

Il Bolton ha ingaggiato dalla lista svincolati il centrocampista irlandese Stephen Ireland. Per il 32enne ex Manchester City sarà la prima esperienza in Championship.



Bolton Wanderers are pleased to announce that they have signed Stephen Ireland on a short-term contract. 👉🏻 https://t.co/cHoe9yWBYt

