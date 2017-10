UFFICIALE: L'ex difensore granata Jansson rinnova con il Leeds

L'ex difensore del Torino, Pontus Jansson, ha ufficialmente rinnovato per altri cinque anni il suo contratto con il Leeds. A riportarlo è lo stesso club inglese tramite i propri canali ufficiali.



✍️ Pontus Jansson becomes latest #LUFC player to extend their stay, after signing a new five year deal.

➡️ https://t.co/J1ouoT7pwJ pic.twitter.com/d4nWVs34YS

— Leeds United (@LUFC) 25 ottobre 2017