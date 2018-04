UFFICIALE: l'ex Lazio Rozenhal abbandona il calcio professionistico

© foto di Alessandro Pizzuti

David Rozehnal dice addio al calcio professionistico e saluta il KV Oostende, società belga. Il difensore ceco, 37 anni, ha annunciato che anche per questioni familiari tornerà nel suo paese e concluderà la carriera in un club amatoriale.

Rozenhal è transitato nel corso della sua carriera anche in Italia: nella stagione 2008/09 ha vestito la casacca della Lazio.