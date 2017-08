UFFICIALE: Las Palmas, Kevin-Prince Boateng rescinde il contratto

© foto di J.M.Colomo

Kevin-Prince Boateng lascia a sorpresa il Las Palmas. Questo il comunicato del club spagnolo riguardante l'ex milanista: "Il Las Palmas e Kevin Prince Boateng hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto che legava il giocatore a questo club per le prossime tre stagioni. Motivi personali di carattere irreversibile sono alla base di questa partenza" Il calciatore terrà si presenterà questopomeriggio allo stadio Canaria Gran, alle ore 17.00, per una conferenza stampa in compagnia del Presidente Miguel Ángel Ramirez per salutare i tifosi". Il calciatore terrà una conferenza stampa questo pomeriggio (ore 17) per illustrare e spiegare i motivi della scelta.