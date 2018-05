UFFICIALE: Las Palmas, l'assalto alla Liga parte da Manolo Jimenez

Manolo Jimenez è il nuovo allenatore del Las Palmas. Scelta sorprendente per il tecnico, che è reduce dallo storico titolo di campione di Grecia con l'AEK Atene. Rinuncia così alla possibilità di giocare la Champions League per andare in seconda divisione spagnola. 54 anni, Jimenez aveva espresso la volontà di tornare in patria.