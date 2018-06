UFFICIALE: Leeds, Bielsa sarà il nuovo tecnico: accordo triennale

Marcelo Bielsa è il nuovo allenatore del Leeds United. Il tecnico argentino ha trovato un accordo per un contratto triennale col club inglese che milita in Championship. A riferirlo è il sito ufficiale della società.

✍️ | #LUFC are delighted to announce the appointment of Argentine Marcelo Bielsa in the role of head coach

— Leeds United (@LUFC) 15 giugno 2018