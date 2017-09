UFFICIALE: Legia Varsavia, Jozak nominato nuovo allenatore

Il Legia Varsavia ha ufficializzato la nomina di Romeo Jozak come nuovo allenatore del club. Ex dt della Nazionale croata, Jozak prende il posto di Jacek Magiera fino al termine della stagione.

❗️Romeo Jozak is the new head coach of Legia Warsaw.https://t.co/h7GHkd6Zx1

— Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) 13 settembre 2017