UFFICIALE: Leicester, il giovane Uche in prestito al Real Betis

Il Leicester ha comunicato la cessione in prestito del giovane attaccante Raul Uche, che si trasferisce al Real Betis fino al termine della stagione. Il 20enne era arrivato nel 2016 dal Rayo Vallecano.



Young #lcfc striker Raul Uche has joined Spanish La Liga side Real Betis on a loan deal until the end of the 2017/18 campaign ➡️ https://t.co/Pk40Jh0klV pic.twitter.com/1GDaSmN9SZ

— Leicester City (@LCFC) 16 gennaio 2018