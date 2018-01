UFFICIALE: Leicester, preso il maliano Diabaté

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Leicester comunica l'acquisto dell'attaccante Fousseini Diabaté dal Gazelec Ajaccio. 22 anni, maliano, Diabaté si trasferisce ai Foxes a titolo definitivo firmando un contratto fino a giugno 2022.

#lcfc have completed a deal to sign highly-rated attacker Fousseni Diabaté from Gazélec Ajaccio! ➡️ https://t.co/ZQKhxD8Vpq pic.twitter.com/3FpewxRMyz

— Leicester City (@LCFC) 13 gennaio 2018