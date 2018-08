UFFICIALE: Levante, arrivato a costo zero l'ex granata Sanjin Prcic

Da ormai qualche giorno il centrocampista bosniaco, con doppio passaporto francese, Sanjin Prcic ha trovato una nuova sistemazione. Il classe '93, infatti, dopo essere rimasto svincolato al termine del suo precedente contratto con il Rennes, si è accasato in Liga spagnola, nel Levante. Ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni con la società di Valencia, più un'opzione per l'eventuale quarto anno. Ha già esordito nella giornata di sabato, scendendo in campo nel finale nella vittoria esterna dei suoi sul campo del Betis.