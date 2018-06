UFFICIALE: Liverpool, Ejaria rinnova e va in prestito ai Glasgow Rangers

Ovie Ejaria, centrocampista classe '97, ha firmato il prolungamento con il Liverpool. Il giocatore è stato subito girato in prestito ai Glasgow Rangers.

✍ @Ejaria has signed a new long-term #LFC contract and will immediately join @RangersFC on a season-long loan: https://t.co/xfTsUI7B0O pic.twitter.com/3c0DMlVuqf

— Liverpool FC (@LFC) 7 giugno 2018