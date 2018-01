UFFICIALE: Los Angeles, l'ex Roma Ashley Cole firma fino a dicembre

Ashley Cole (37) giocherà per un altro anno tra le file dei Los Angeles Galaxy. Il difensore ex Arsenal, Chelsea e Roma è approdato nella Major League Soccer nel gennaio 2016, dopo la breve esperienza in giallorosso. Adesso, il club statunitense ha annunciato la firma sul contratto da parte del calciatore. Cole, dunque, giocherà a Los Angeles fino al prossimo 31 dicembre.