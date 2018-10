UFFICIALE: Lugano, Celestini è il nuovo allenatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la firma del contratto, che lo legherà al club bianconero sino a giugno 2019, Fabio Celestini è ufficialmente il nuovo allenatore del FC Lugano. Giunto nel tardo pomeriggio a Milano in aereo, il nuovo tecnico è stato accompagnato in Ticino dal direttore sportivo Giovanni Manna. Negli uffici della società, assieme al direttore generale Michele Campana, sono state sbrigate le formalità burocratiche e sottoscritti gli accordi. In serata Celestini ha cenato con il presidente Angelo Renzetti a Villa Sassa. Mercoledì mattina dirigerà il suo primo allenamento a Cornaredo.