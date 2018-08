UFFICIALE: Mainz, José Rodríguez ceduto in prestito in Olanda

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

José Rodríguez (23) saluta la Germania per tentare l'esperienza in Olanda. Il centrocampista spagnolo, come comunicato dal Mainz attraverso i propri canali ufficiali, ha deciso di accettare la corte del Fortuna Sittard. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, il calciatore è stato ceduto con la formula del prestito secco.