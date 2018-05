UFFICIALE: Man United, Rui Faria lascia Mourinho dopo 17 anni

© foto di imago sportfotodienst

Rui Faria a fine stagione lascerà il Manchester United. Il portoghese è stato assistente di José Mourinho per 17 anni e vice allenatore dei Red Devils nelle ultime due stagioni ma attraverso un comunicato ufficiale, lo United ha annunciato il suo addio: "Dopo molte considerazioni e con il cuore molto pesante, ho deciso che è il momento giusto per andare avanti. In 17 anni ho vissuto esperienze incredibili e indimenticabili. Tuttavia, sento da tempo che vorrei trascorrere molto più tempo con la mia famiglia prima di intraprendere qualsiasi nuova sfida nella mia vita professionale. Il mio sentito ringraziamento va al manager, Jose Mourinho, per la fiducia che ha avuto in me, tanti anni fa, quando tutto era solo un sogno studentesco. Vorrei ringraziarlo per l'opportunità e la fiducia, per la conoscenza e l'esperienza, ma soprattutto per la sua amicizia. Vorrei anche ringraziare il Manchester United e tutti i club in cui ho avuto il privilegio di lavorare durante questo periodo. Vorrei dire un grande "grazie" a tutto lo staff e ai giocatori che, in modi diversi, hanno dato un contributo importante alla mia crescita come persona e come professionista", ha detto Rui Faria.