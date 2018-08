UFFICIALE: Manchester City, Arzani in prestito biennale al Celtic

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Celtic annuncia l'acquisto di Daniel Arzani, con la formula del prestito biennale, dal Manchester City. Il centrocampista australiano, 19 anni, si è distinto quest'estate per essere stato il più giovane calciatore di Russia 2018.

✍️ We are delighted to announce that Daniel Arzani has signed for #CelticFC from @ManCity on a two-year loan deal. #WelcomeArzani

➡️ https://t.co/80gA0dd6LV pic.twitter.com/tx9yOZTSB2

— Celtic Football Club (@CelticFC) 17 agosto 2018