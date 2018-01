UFFICIALE: Manchester City, Marlos Moreno in prestito al Flamengo

Marlos Moreno, attaccante colombiano di proprietà del Manchester City, passa ufficialmente in prestito al Flamengo fino al 31 dicembre 2018. Il classe 1996 era in prestito al Girona.

Marlos Moreno will join Brazilian side Flamengo on loan until December 31, 2018!

Good luck on your next adventure, Marlos! #mancity pic.twitter.com/mn89Rz8yXn

— Manchester City (@ManCity) 16 gennaio 2018