UFFICIALE: Manchester City, Zabaleta lascerà il club a fine stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Manchester City ha comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno di Pablo Zabaleta che dopo nove stagione dunque lascerà l'Etihad Stadium. La notizia era già nell'aria e Zabaleta non è l'unico giocatore del City in scadenza che lascerà il club, ma ora è arrivata anche l'ufficialità.