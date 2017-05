Il Manchester United ha annunciato il rinnovo di contratto di Antonio Valencia fino al 2019, con l'opzione di prolungamento di un'ulteriore stagione.



.@Anto_V25 has signed a contract extension at #MUFC until June 2019 with the option for a further year: https://t.co/zJiy0QxLyV pic.twitter.com/POuWdyF68T

— Manchester United (@ManUtd) 26 maggio 2017