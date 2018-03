UFFICIALE: Manchester United, Ibrahimovic rescinde il contratto

Il Manchester United conferma tramite il proprio sito ufficiale di aver accolto la richiesta di Zlatan Ibrahimovic di rescissione consensuale del contratto con i Red Devils con effetto immediato: "Tutti i membri del club vogliono ringraziare Zlatan per il suo contributo dal suo arrivo e gli augurano il meglio per il suo futuro".

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimovic’s contract with immediate effect.

Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre

— Manchester United (@ManUtd) 22 marzo 2018