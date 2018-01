UFFICIALE: Manchester United, il giovane Wilson allo Sheffield United

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Sheffield United ha comunicato un doppio acquisto. Arrivano l’attaccante ex Manchester United James Wilson in prestito fino al termine della stagione e il centrocampista del Wolverhampton Lee Evans.

📝 CONFIRMED: Chris Wilder has bolstered his squad further, with the permanent addition of midfielder Lee Evans and the loan capture of Premier League striker James Wilson #ForgedInSteel #twitterblades #sufc pic.twitter.com/IpoB8968rv

— Sheffield United (@SUFC_tweets) 10 gennaio 2018