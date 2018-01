UFFICIALE: Manchester United, Mata rinnova fino a giugno 2019

Il Manchester United, attraverso i propri profili social, ha annunciato di aver rinnovato il contratto del trequartista spagnolo Juan Manuel Mata fino a giugno del 2019. Mata indossa la maglia dei Red Devils dal 2014.

.@JuanMata8 has spoken to #MUTV following the extension of his #MUFC contract, with the deal now running until June 2019.

➡️ https://t.co/xkvabjtRcD pic.twitter.com/UCe0eEbfIF

— Manchester United (@ManUtd) 30 gennaio 2018