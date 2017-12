UFFICIALE: Middlesbrough, Tony Pulis è il nuovo tecnico

Adesso è ufficiale. Tony Pulis è il nuovo allenatore del Middlesbrough. A confermare l'arrivo dell'ex tecnico del West Bromwich Albion è lo stesso club inglese tramite i propri profili social:

Middlesbrough Football Club are delighted to confirm the appointment of Tony Pulis as manager

➡️ https://t.co/vFepPbvrKv #UTB pic.twitter.com/ZXyIbNBWFb

— Middlesbrough FC (@Boro) 26 dicembre 2017