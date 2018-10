UFFICIALE: Monaco, esonerato l'allenatore Leonardo Jardim

Tra i più convincenti ieri sera al Ferraris, Jorginho ha preso quasi tutte sufficienze piene al termine di Italia-Ucraina 1-1. L'unico 5.5 è di Tuttosport: "Non riesce a incidere come ci si aspetterebbe da lui, visto quanto propone al Chelsea". "Grazie a lui un'Italia più sarriana,...

Il Messaggero: "Bernardeschi illude, ma gli azzurri non vanno oltre l'1-1"

La Stampa: "Nazionale, in un anno una sola vittoria"

La Gazzetta dello Sport titola: "Questa Italia che non vince"

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Milan, Paquetà!"

L'Unione Sarda: "Bene l'esordio in Nazionale di Barella"

Milan, il QS-Sport: "Preso Paquetà. Il brasiliano arriva per 35 milioni"

Tuttosport: "E' sparita l'Italia". Gli azzurri non sanno vincere

Fiorentina, La Nazione titola: "Senza Veretout non si può"

Empoli, La Nazione titola: "Un nuovo consulto per Manuel Pasqual"

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 ottobre 2018

Il Monaco rende noto di aver esonerato Leonardo Jardim. Il tecnico portoghese paga la pessima partenza della squadra del Principato, attualmente penultima in classifica con appena sei punti conquistati in nove partite. 44 anni, Jardim era arrivato a Montecarlo nel 2014 e ha guidato la squadra al titolo nel 2017.

