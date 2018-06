UFFICIALE: Monaco, l'Huddersfield ha riscattato il difensore Kongolo

Terence Kongolo è un nuovo giocatore dell'Huddersfield. Oggi è infatti arrivato l'annuncio del riscatto del difensore classe '94 dal Monaco, che lo aveva ceduto in prestito proprio al club inglese nell'ultima stagione. Per Kongolo contratto di quattro anni.

🖊️ HE'S BACK! #htafc has completed the permanent signing of defender @KongoloTerence from @AS_Monaco on a four-year contract for an undisclosed fee!

👕 Terence is sporting the new @UmbroUK home kit for the 2018/19 @premierleague season.

👉 https://t.co/G5sFimzbNz (CL) pic.twitter.com/Ogc8yhTIGS

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 8 giugno 2018