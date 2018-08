UFFICIALE: Monaco, preso Chadli dal WBA

Dopo 210 minuti di occasioni atalantine, il Copenaghen vince ai rigori. Doppio 0-0, decisivi gli errori degli attaccanti LE FORMAZIONI - Una novità per Gasperini, rispetto alla vigilia. Castagne, uno dei migliori in campo con la Roma, prende il posto di Hateboer sul lato destro,...

OM, oggi arriva Radonjic dalla Stella Rossa. Firmerà per cinque anni

PSG, Trapp in uscita. Il portiere verso il ritorno all'Eintracht in prestito

Champions, girone D: sostanziale equilibrio e lotta aperta per il vertice

Liverpool, Salah: "Orgoglioso di essere un modello per tanti africani"

Southampton, McQueen va in prestito al Middlesbrough

Anderlecht, rinnovo fino al 2023 per il centrocampista Trebel

West Ham, Cullen in prestito al Charlton

Villarreal, l'ex Napoli Victor Ruiz può salutare: Zenit in pressing

Leganes, Pellegrino: "Llorente? L'ho riempito di sms, non vuole venire"

Europa, mercato -1. Chadli al Monaco. PSG, Trapp in uscita

Athletic Club, il giovane Tascon in prestito all'Amorebieta

