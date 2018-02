UFFICIALE: Newcastle, il terzino gallese Dummett prolunga il contratto

Paul Dummett, terzino sinistro del Newcastle, ha rinnovato il suo contratto con la formazione di Rafa Benitez per quattro anni e mezzo. 26 anni, il gallese continuerà la sua avventura con la maglia dei Magpies, club in cui è arrivato giovanissimo, nel 2001.

⚽ GOAL OF THE DAY: @PaulDummett has signed a new contract with the Magpies having made more than 100 appearances for the club.

He's come a long way since scoring his first goal for Newcastle, against @LFC back in 2013...

👉🏽 https://t.co/l1vJZuR3hZ #NUFC #125YearsUnited pic.twitter.com/9oy1akDaVJ

— Newcastle United FC (@NUFC) 15 febbraio 2018