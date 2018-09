UFFICIALE: Newcastle, Rolando Aarons in prestito allo Slovan Liberec

Rolando Aarons è un nuovo giocatore dello Slovan Liberec. Il centrocampista giamaicano naturalizzato inglese si trasferisce in prestito per 6 mesi direttamente dal Newcastle. Nella scorsa stagione, Aarons ha giocato da gennaio in serie A con la maglia del Verona.



Winger @RolandoAarons has completed a loan move to Czech side FC Slovan Liberec. Full story: https://t.co/y94MkF6c0M Good luck, Rolando! #NUFC pic.twitter.com/TlQADp5XdX — Newcastle United FC (@NUFC) 7 settembre 2018