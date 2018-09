UFFICIALE: Nigel Hasselbaink, nipote di Floyd, all'Hapoel Beer-Sheva

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Da qualche ora Nigel Hasselbaink, attaccante classe '90 che è anche il nipote di Jimmy Floyd Hasselbaink, storico ex del Chelsea, ha intrapreso una nuova avventura. Dopo essere approdato in Israele nella scorsa stagione, all'Hapoel Kiryat Shmona, il nipote d'arte ha però fatto registrare un balzo di carriera entro i confini israeliani, firmando con il forte Hapoel Beer-Sheva, che ha speso poco meno di 2 milioni per prelevarlo.