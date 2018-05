UFFICIALE: Norimberga, preso il portiere Mathenia

Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare...

Herzlich willkommen in Nürnberg! ✌ #fcn pic.twitter.com/K5RxjSN7OP

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Norimberga neopromosso in Bundesliga comunica l'acquisto del portiere Christian Mathenia dall'Amburgo.

