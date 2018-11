UFFICIALE: Notts County, finisce l'avventura di Harry Kewell in panchina

Il Notts County, storico club inglese da cui la Juventus ha copiato i colori sociali, ha deciso di esonerare il suo allenatore, l'ex stella del Leeds, del Liverpool e della Nazionale australiana Harry Kewell. Fatali al tecnico classe 1978 le sole tre vittorie nelle prime 14 partite stagionali. La decisione è stata comunicata dalla società con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

We have this afternoon parted company with first-team manager Harry Kewell. https://t.co/vczwj6hGZ7

— Notts County FC (@Official_NCFC) 13 novembre 2018