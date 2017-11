UFFICIALE: Olanda, il ct Advocaat lascia la Nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dick Advocaat non è più il ct dell'Olanda. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore, dopo la vittoria in amichevole ottenuta contro la Romania. "Mi fermo perché penso che sia giunto il momento per un'altra generazione. E il momento per i più giovani, è il momento di dimostrarlo". Advocaat, chiamato lo scorso maggio sulla panchina orange con la missione (fallita) di centrare la qualificazione a Russia 2018, aveva già annunciato il suo disimpegno a partire dal prossimo dicembre.