UFFICIALE: Olanda, Sneijder dà l'addio alla Nazionale

Wesley Sneijder ha dato l'addio alla Nazionale olandese. Lo fa attraverso il proprio canale Instagram: "Sono orgoglioso e onorato di aver rappresentato il mio paese per 15 anni, 9750 minuti, 133 partite, 85 vittorie, 31 gol. Il calcio è la mia passione di sempre. Buona fortuna alla nuova generazione. Date sempre il 100%". 33 anni, Sneijder ha preso parte con gli oranje a tre Europei e altrettanti Mondiali, con il secondo posto a Sudafrica 2010 come fiore all'occhiello. In quell'occasione segnò 5 reti, miglior marcatore al pari di Muller, Villa e Forlan.