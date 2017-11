UFFICIALE: Ol.Marsiglia, rescissione con effetto immediato con Evra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympique Marsiglia comunica di aver rescisso consensualmente il suo contratto con Patrice Evra con effetto immediato. Il 2 novembre il giocatore ha commesso "l'irreparabile", scrive il club in un comunicato, un atto non giustificabile soprattutto da parte di un giocatore dalla sua esperienza e che dovrebbe essere d'ispirazione per i più giovani. In un contesto simile, non è più possibile riunirsi per far sì che Evra torni al lavoro in modo efficace.