UFFICIALE: Olympiacos, preso in prestito José Sa

UFFICIALE: Zenit, ecco Marchisio. Contratto biennale per l'ex Juve

Catanzaro, Auteri: "Mercato positivo, ho tanti giovani da far crescere"

Novara, Viali: "I ragazzi non stanno più nella pelle. Felice dei nuovi"

Casertana, vittoria in amichevole con l'Equipe Campania

Sicula Leonzio, il DS Mignemi: "Doumbia non era convinto di venire"

Coppa Italia Serie C, il Rieti batte la Fermana. E il Teramo di qualifica

Arezzo, al lavoro per il ritorno di Floro Florez: offerto biennale

Virtus Entella, per l'attacco si pensa al colpo Marilungo

L'Editoriale sulla C - Attenti al CONI: il 7 può cambiare di nuovo tutto

Lucchese, Ghinassi non farà parte della truppa rossonera

Triestina, il ritorno di Granoche: "Qui per chiudere la carriera al meglio"

Catania, vicino l'accordo con Lorenzo Del Prete per la difesa

Reggina, Taibi: "Contatti con Bianchi, ma non se l'è sentita"

Il portiere José Pedro Malheiro Sà lascia il Porto, società con cui ha un contratto fino al 30 giugno del 2020. Firma per un anno - in prestito - con l'Olympiacos.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

