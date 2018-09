UFFICIALE: Paris Saint-Germain, primo contratto per N'Soki

“Sono contento, al Palmeiras c’è una struttura incredibile. Sto giocando bene, ho continuità. Mi sono ambientato subito”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore del Palmeiras, ex Milan, Gustavo Gomez. La sua situazione di mercato al Milan non è stata facile... “È stata una situazione...

Inter, Spalletti: "Domani match già decisivo per il primo posto"

SPAL, Semplici: "Noi secondi? Piedi per terra e obiettivo salvezza"

Atalanta, Gasperini: "Evidenti difficoltà a far gol. Era la serata di Petagna"

SPAL e Napoli dietro la Juve, tris in coda: la classifica della Serie A

SPAL, Kurtic: "A Ferrara l'ambiente perfetto per trovare continuità"

SPAL, Mattioli: "Obiettivo salvezza tranquilla, non montiamoci la testa"

Cagliari, il Liverpool in pole per Barella. Milan defilato

Ancelotti su Twitter: "Pronto per il debutto in Champions col Napoli"

Inter, Vecino: "Campionato? Siamo ancora in tempo per riprenderci"

Icardi alla prima in Champions, Wanda: "Sarà una gara speciale"

Roma, Monchi: "Salah? Non potevamo fare altro che venderlo"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 settembre

Primo contratto da professionista per Stanley N'Soki (19). Il Paris Saint-Germain, attraverso i propri canali social, ha comunicato che il terzino sinistro ha firmato un accordo valido fino al giugno 2021. L'esterno, cresciuto nel settore giovanile del PSG, ha già collezionato tre presenze nella Ligue 1 iniziata da poche settimane.

