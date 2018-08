UFFICIALE: Piovaccari ha firmato con il Cordoba

© foto di Federico De Luca

Nuova avventura in Liga, e di nuovo nel Cordoba dove ha già militato due anni or sono, per l'attaccante italiano Federico Piovaccari. Conclusa la sua esperienza nella Ternana, il centravanti classe '84 si è accasato al Cordoba, in seconda divisione spagnola. Ha firmato per la prossima stagione. Ecco il tweet con il quale è stato ufficializzato il suo ingaggio: