UFFICIALE: Ranieri è il nuovo manager del Fulham

Claudio Ranieri è il nuovo manager del Fulham. A comunicarlo lo stesso club londinese tramite il suo profilo twitter: l'allenatore italiano rimpiazza Slaviša Jokanović.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.

— Fulham Football Club (@FulhamFC) 14 novembre 2018