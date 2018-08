UFFICIALE: Rayo Vallecano, preso Alvaro Garcia dal Cadice per 5 mln

© foto di Alterphotos/Image Sport

Nuovo acquisto messo a segno dal Rayo Vallecano. La società neo-promossa in Liga ha infatti reso noto l'arrivo in squadra di Alvaro Garcia, esterno offensivo classe '92 capace di svariare su ambo i lati, prelevato per 5 milioni di euro dal Cadice, in Segunda Division. Ha firmato un contratto di durata quinquennale.