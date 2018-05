UFFICIALE: RB Lipsia, il direttore esecutivo Mintzlaff rinnova fino al 2023

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è voluto complimentare con il Real Madrid per la vittoria della terza Champions League consecutiva: “Una delle migliori squadre della storia”, il messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. uno de los mejores equipos de la historia......

Tegola Salah: l'egiziano sostituito per infortunio dopo 30 minuti

R. Madrid-Liverpool, anche Carvajal ko per infortunio: al suo posto Nacho

Skriniar: "All'Inter tutti sorpresi per l'esclusione di Icardi dal Mondiale"

R.Madrid-Liverpool, Benzema segna ma CR7 è in fuorigioco: gol annullato

Chievo, Romairone: “Isla ci piace, ma non c’è trattativa”

Italia Under 21, Barella lascia il ritiro per un problema muscolare

Finale amara per Karius: lacrime e scuse, ma i tifosi dei Reds lo applaudono

Fiorentina, aumenta la concorrenza europea per Ferreyra

Champions League: Zidane sa solo vincerla, secondo ko per Klopp

Udinese, spunta Quique Sanchez Flores per la panchina

Inter, Spalletti: "Per la Champions serve mentalità e giocatori forti"

Real Madrid, Zidane: "Stiamo facendo la storia. CR7 via? Vedremo"

Hellas Verona, derby Samp-Genoa per Fares

Se il tecnico Hasenhuttl non è stato confermato, la dirigenza del Lipsia invece ha deciso di dare fiducia al direttore esecutivo Oliver Mintzlaff. Il dirigente infatti ha rinnovato con il club tedesco fino al 2023.

