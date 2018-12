© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il Reading ha comunicato l'esonero con effetto immediato del tecnico Paul Clement. L'ex tecnico dello Swansea (con un passato come vice al Real Madrid e al Chelsea) lascia il club al quartultimo posto in Championship (ad oggi sarebbe salvo solo per la differenza reti). Il suo ruolino di marcia disastroso conta solo 5 vittorie nelle ultime 22 apparizioni.