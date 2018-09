Gianluca Nani è il nuovo direttore sportivo del Reading. L'italiano, ex Watford e West Ham, ha firmato nelle scorse ore col club di Championship. Questo l'annuncio dei Royals:

Reading Football Club are pleased to announce that Gianluca Nani has been appointed as our new Sporting Director. 🇮🇹#ReadingFC

— Reading FC (@ReadingFC) 12 settembre 2018