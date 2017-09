UFFICIALE: Real Madrid, Dani Carvajal ha rinnovato fino al 2022

Terzo rinnovo in una settimana in casa Real Madrid che dopo Marcelo e Isco, ha ufficializzato il nuovo contratto firmato da Dani Carvajal. Il laterale spagnolo infatti ha firmato il rinnovo fino al 2022, allungando di due anni il suo precedente contratto. Carvajal terrà una conferenza stampa domani alle 14.00.

👍 #Carvajal2022#RealMadrid and @DaniCarvajal92 have agreed an extension to the player's contract until 30/06/2022.https://t.co/lhVv6Muu0n

— Real Madrid C.F.🇬🇧 (@realmadriden) 17 settembre 2017