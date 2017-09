UFFICIALE: Real Madrid, Marcos Llorente rinnova fino al 2021

© foto di J.M.Colomo

Come comunicato dai vari profili social del club, è un'altra giornata di rinnovi per quanto riguarda il Real Madrid. Il club madridista ha infatti ufficialmente trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di Marcos Llorente, giovane centrocampista di prospettiva, che adesso è legato ai blancos con un accordo fino al 2021.