UFFICIALE: Real Murcia, preso l'ex PSG Hervin Ongenda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo arrivo in casa Real Murcia: il club iberico ha chiuso in questi giorni per l'ex PSG Hervin Ongenda, attaccante esterno francese classe 1995 che rinforzerà per i prossimi due anni e mezzo la formazione iberica. Di seguito la prima foto del giocatore come nuovo attaccante dei Pimentoneros: