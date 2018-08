UFFICIALE: Reims, rinforzo in difesa. Ecco Engels dall'Olympiacos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Reims ha appena annunciato un rinforzo per la propria retroguardia. Il club di Ligue 1 ha infatti ufficializzato l'acquisto di Bjorn Engels, difensore centrale classe '94 che arriva in Francia dai greci dell'Olympiacos, i quali l'avevano rilevato un anno fa dal Club Brugge, club in cui ha svolto l'intera trafila giovanile in patria. Di seguito il tweet che lo ritrae per la prima volta con la nuova maglia: