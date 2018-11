© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robbie Keane ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 38 anni: "Partendo dal Crumlin United sono arrivato a girare il mondo in posti come Milano, Londra e Los Angeles: non avrei mai immaginato il percorso che avrebbe preso la mia vita da calciatore. Sono andato oltre le speranze che avevo da ragazzino che cresceva a Dublino. Ho lasciato casa a 15 anni per intraprendere la mia carriera in Inghilterra e sembra passata una vita. Ero un calciatore di strada pieno di speranza, grandi ambizioni e determinazione. Avevo solo bisogno di una possibilità" ha scritto Keane in un comunicato. Chiude con 737 partite da professionista in squadre di club con 325 reti, più il record di presenze (146) e reti (68) con la nazionale irlandese. Consacratosi con la maglia del Tottenham, Keane ha vestito anche per un breve periodo la maglia dell'Inter (14 presenze e 3 reti nel 2000). Inizia per lui una nuova avventura: farà parte del nuovo commissario tecnico dell'Irlanda Mick McCarthy.